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Шумотрон

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

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Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

На сцене: — Отраженья; — Картина Мунка; — WAGONRIDER; — Potracheno; — Лесилиса Самое интересное — каждый купленный билет автоматически участвует в беспроигрышной лотерее. Билет купил — в лотерее уже участвуешь. Дальше всё решит случай. Никаких сложных условий, промокодов и танцев с бубном. А что можно выиграть? — уникальные значки и брелоки; — стикеры; — напитки из бара; — и другие приятные штуки

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