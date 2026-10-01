На сцене: — Отраженья; — Картина Мунка; — WAGONRIDER; — Potracheno; — Лесилиса Самое интересное — каждый купленный билет автоматически участвует в беспроигрышной лотерее. Билет купил — в лотерее уже участвуешь. Дальше всё решит случай. Никаких сложных условий, промокодов и танцев с бубном. А что можно выиграть? — уникальные значки и брелоки; — стикеры; — напитки из бара; — и другие приятные штуки