Дуэт Дзинь созывает всех своих слушателей и их друзей на осенний электро-акустический концерт. «В этот раз, мы совместим электронные примочки, биты, синтезаторы и акустику, исполним наши новые песни и любимые хиты в новом звучании. Будем, как всегда, удивлять друг друга и самих себя, а также хотим поделиться с вами нашими открытиями, мыслями, приколами и очень интересной музыкой» — говорит Лиза Неволина.