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Дзинь

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Дуэт Дзинь созывает всех своих слушателей и их друзей на осенний электро-акустический концерт. «В этот раз, мы совместим электронные примочки, биты, синтезаторы и акустику, исполним наши новые песни и любимые хиты в новом звучании. Будем, как всегда, удивлять друг друга и самих себя, а также хотим поделиться с вами нашими открытиями, мыслями, приколами и очень интересной музыкой» — говорит Лиза Неволина.

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