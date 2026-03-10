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Про событие
Дуэт Дзинь созывает всех своих слушателей и их друзей на осенний электро-акустический концерт. «В этот раз, мы совместим электронные примочки, биты, синтезаторы и акустику, исполним наши новые песни и любимые хиты в новом звучании. Будем, как всегда, удивлять друг друга и самих себя, а также хотим поделиться с вами нашими открытиями, мыслями, приколами и очень интересной музыкой» — говорит Лиза Неволина.
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