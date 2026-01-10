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День Постучителя

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Максимальный андегрануд. Рэпчик и хип-хоп выползают из той самой хаты на большую сцену. Знаменитая Strikerussia и её менее знаменитый брат УДФ решили объединиться, пропеть немного репа и дать немного жирного бита. Тебя ждут: KOBALTSIXK MORTAL_MEMORY60 брюква EBLANCULT Бутер Каломойский мс смола ВИДИК Strikerussia Репост афиши дает бесплатный вход, а кто хочет поддержать богемный образ жизни реп-игроков скидывает 300р Оплата на входе

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