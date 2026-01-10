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Благотворительный джазовый концерт

The Hat Bar
Белинского ул. 9

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Бесплатно
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Концерты

Про событие

Квартет Алексея Колобова совместно с The Hat Baк и благотворительным фондом AdVita приглашает на вечер современного джаза. Цель концерта — сбор средств в пользу людей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. AdVita — крупнейший благотворительный фонд Санкт-Петербурга, который почти 25 лет помогает детям и взрослым со всей России, борющимся с раком. Алексей Колобов — альт-саксофонист, новое имя на джазовой сцене Санкт-Петербурга. В его музыке встречаются энергия современного джаза, дух традиции и свобода импровизации. В составе квартета: Алексей Колобов — саксофон Елизавета Себало — фортепиано Филипп Мещеряков — контрабас Тимофей Вахрушев — ударные Пожертвования в пользу подопечных фонда AdVita будут приниматься по QR-коду и в специальные ящики на площадке.

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