Жаркий рок золотого состава Хадн дадн, прожигающий дурь. Знойная акустика девчонок Хадн дадн, расплавляющая сосульки. Специальные гости, стихотворения, загадочные звуки, нелинейное повествование и потусторонние праздничные номера, которые не повторятся. Твоё сердце будет танцевать, голова — кружиться от спецэффектов, сознание — развлекаться.