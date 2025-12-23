Хадн дадн. Незамерзайка
Арсенальная улица, 2
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от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Жаркий рок золотого состава Хадн дадн, прожигающий дурь. Знойная акустика девчонок Хадн дадн, расплавляющая сосульки. Специальные гости, стихотворения, загадочные звуки, нелинейное повествование и потусторонние праздничные номера, которые не повторятся. Твоё сердце будет танцевать, голова — кружиться от спецэффектов, сознание — развлекаться.
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