Сиэтл 90-х. Первое, что приходит в голову при этом сочетании – Нирвана? Тогда тебе сюда. Гаражный звук, яростные гитарные риффы и бескомпромиссная энергия, которая перевернула музыкальный мир. От гимнов, ставших голосом поколения, до культовых акустических баллад — здесь сыграют всё, чтобы ты мог сорвать голос. В Правильном месте – проект Дмитрия Буренина – Киану, посвящённый творчеству Nirvana. Киану – не просто копирует образ, а проживает каждую песню и в этот вечер они вернут тебе ту самую энергию, что сделали Нирвану легендами. Бросай всё, бери друзей и приходи за своей дозой чистого гранжа!