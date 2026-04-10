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Nirvana шоу

The Right Place
Шведский переулок, д. 2

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Сиэтл 90-х. Первое, что приходит в голову при этом сочетании – Нирвана? Тогда тебе сюда. Гаражный звук, яростные гитарные риффы и бескомпромиссная энергия, которая перевернула музыкальный мир. От гимнов, ставших голосом поколения, до культовых акустических баллад — здесь сыграют всё, чтобы ты мог сорвать голос. В Правильном месте – проект Дмитрия Буренина – Киану, посвящённый творчеству Nirvana. Киану – не просто копирует образ, а проживает каждую песню и в этот вечер они вернут тебе ту самую энергию, что сделали Нирвану легендами. Бросай всё, бери друзей и приходи за своей дозой чистого гранжа!

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