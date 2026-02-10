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Крейцерова соната. История одного шедевра

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Петербургские музыканты Полина Красовская (скрипка) и Олеся Морозова (фортепиано) представят изысканную программу, посвященную загадке «Крейцеровой сонаты» Бетховена. В центре события — увлекательная история одного шедевра, которая раскроется для тебя сразу с разных сторон. Начинается она так: однажды Лев Николаевич Толстой обратился к знаменитому пианисту и основателю Московской консерватории Николаю Григорьевичу Рубинштейну с вопросом, какое из ансамблевых произведений для скрипки и фортепиано является, по его мнению, самым сильным и значительным. Музыкант тотчас ответил: «Думаю, что соната Бетховена, ор. 47, так называемая «Крейцерова» соната». Действительно, эта соната — не просто шедевр камерной музыки, но великое произведение, занимающее особое место во всей мировой культуры. Так, Пётр Ильич Чайковский и его современники отмечали неистовый революционный характер произведения, где скрипка и фортепиано ведут не мирный диалог, а борются друг с другом, как равные стихии. Сам скрипач, Родольф Крейцер, которому Бетховен посвятил сонату, наотрез отказался её играть, посчитав сочинение слишком страстным, безумным и неисполнимым. А Бернард Шоу называл сочинение шедевром, меняющим саму природу камерной музыки своей титанической мощью. И, наконец, в 1890 году была опубликована сенсационно откровенная для того времени повесть «Крейцерова соната» Льва Николаевича Толстого, трагический сюжет которой построен именно вокруг этого одноименного произведения Бетховена. С этого момента Соната становится культурологическим феноменом и настоящей загадкой. Дополнит вечер камерная музыка русских композиторов (Рахманинов, Метнер), современников Толстого, а также рассказ об истории исполняемых сочинений от резидента Клуба музыкантов Особняка Мясникова, скрипачки и композитора, артистки ЗКР Санкт-Петербургской филармонии, Полины Красовской.

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