moonness: акустический концерт
Лубянский пр., 25, стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Ребята сыграю свой акустический сольник в Гостиной легендарного клуба «Китайский лётчик Джао Да». Будет камерно, близко и очень по-настоящему — любимые песни в личном прочтении и немного авторской музыки moonness.
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