ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

moonness: акустический концерт

Китайский Лётчик Джао Да
Лубянский пр., 25, стр. 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Ребята сыграю свой акустический сольник в Гостиной легендарного клуба «Китайский лётчик Джао Да». Будет камерно, близко и очень по-настоящему — любимые песни в личном прочтении и немного авторской музыки moonness.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Винтажный джаз Нью-Йорка 40-60-х на крыше
Винтажный джаз Нью-Йорка 40-60-х на крыше

от 3800₽

Cinematica Orchestra
Cinematica Orchestra

от 3500₽

Стендап без тормозов
Стендап без тормозов

от 1181₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Волосы
Волосы
до

от 1800₽

Адель: стадионные хиты в камерном звучании джаза на открытой крыше
Адель: стадионные хиты в камерном звучании джаза на открытой крыше

от 5000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста