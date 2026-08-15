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Кемеровская рок-группа с богатым опытом выступлений на фестивалях и других музыкальных событиях, включая сольные концерты. Стиль можно определить как мелодик-рок с ярким жизнеутверждающим звучанием. Вход свободный. Бронь столов по телефону
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