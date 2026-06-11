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Россыпь алмазов, золотая крошка и даже звёздная пыль меркнет перед обаянием и очарованием музыкального коллектива «Большой Куш». В субботний вечер эти дьявольски харизматичные мужчины в костюмах будут услаждать твой взор, радовать слух великолепным исполнением роскошных каверов в самых разных стилях. Оплата на входе.
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