Россыпь алмазов, золотая крошка и даже звёздная пыль меркнет перед обаянием и очарованием музыкального коллектива «Большой Куш». В субботний вечер эти дьявольски харизматичные мужчины в костюмах будут услаждать твой взор, радовать слух великолепным исполнением роскошных каверов в самых разных стилях. Оплата на входе.