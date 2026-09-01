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Добрая акустика

Садовая улица, 55-57

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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Концерт в поддержку Благотворительного фонда «Тёплый дом». С 2007 года фонд помогает семьям с детьми, попавшим в кризисную ситуацию: оказывает психологическую, социально-правовую и натуральную помощь, помогает детям с учёбой, проводит группы поддержки для родителей и детей, организует совместный семейный досуг и занятия в гончарной и столярной мастерских. На концерте выступят: • Кирилл Устинов • OΛOVO • 4 СТЕНЫ • некатин Зрители смогут сделать доброе дело и принести необходимые вещи для благотворительной организации. Список вещей по ссылке: https://vk.cc/d21cNW

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