На самом большом проекционном куполе в мире воссоздадут атмосферу легендарного фильма «Аватар»: пейзажи Пандоры, просторы космоса, удивительный растительный и животный мир, а главное, конечно же, музыка Джеймса Хорнера в исполнении ведущих музыкантов «Амадеус». Зрителей ждёт часовое музыкально-проекционное шоу, в котором ты сможешь почувствовать себя настоящими космическими путешественниками. Уникальные аранжировки к легендарным музыкальным композициям, эффектные световые решения составят единое аудиовизуальное целое с полнокупольной графикой, подготовленной специально для шоу студией Планетария 1. Всё это позволит представить зрителю не «реплику» фильма, а отдельное его прочтение, с сохранением его оригинальной атмосферы, но позволяющее иначе воспринять именно музыку к фильму. Всё шоу сопровождается визуальным контентом, который буквально захватывает дух и превращает слушание в музыки в настоящую космическую медитацию. Музыкальный состав: струнный ансамбль «Амадеус», орган, клавишные, флейта, перкуссия.