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Iknownothing

Zoccolo 2.0
Лиговский пр., 50 корпус 3

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Самарские пост-рокеры Iknownothing приедут в Санкт-Петербург с большой концертной программой. На сегодняшний день это одна из самых ярких и самобытных пост-рок групп на независимой сцене. В своей музыке ребята смешивают много разных жанров: эмо, пост-хардкор, поп-панк, электронику. Искренность и открытость — визитная карточка коллектива, поэтому их концерты всегда проходят в тёплой и дружеской атмосфере. Откроют вечер замечательные и волшебные sinX

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