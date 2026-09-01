Iknownothing
Лиговский пр., 50 корпус 3
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Самарские пост-рокеры Iknownothing приедут в Санкт-Петербург с большой концертной программой. На сегодняшний день это одна из самых ярких и самобытных пост-рок групп на независимой сцене. В своей музыке ребята смешивают много разных жанров: эмо, пост-хардкор, поп-панк, электронику. Искренность и открытость — визитная карточка коллектива, поэтому их концерты всегда проходят в тёплой и дружеской атмосфере. Откроют вечер замечательные и волшебные sinX
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи