Самарские пост-рокеры Iknownothing приедут в Санкт-Петербург с большой концертной программой. На сегодняшний день это одна из самых ярких и самобытных пост-рок групп на независимой сцене. В своей музыке ребята смешивают много разных жанров: эмо, пост-хардкор, поп-панк, электронику. Искренность и открытость — визитная карточка коллектива, поэтому их концерты всегда проходят в тёплой и дружеской атмосфере. Откроют вечер замечательные и волшебные sinX