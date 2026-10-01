ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Пусти потанцевать под нойз-рок

CSBR Studio, Угрешская улица, 17с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Ну пожалуйста отпусти. Я хочу, чтоб было мясо. Чтоб потно, с некоторым ожесточением, всхлипами, слюнями. Чтоб мокрые волосы прилипали ко лбу, а тела в слеме нагревались до температуры денатурации белка. За сырые танцы в ответе: УЙМА КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ канаты Оплата на входе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога на глубине
Выбор редакции
Йога на глубине

3000₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»
Популярное
Выбор редакции
Мастер-класс по развитию софт-скилов «Антикринж + импровизация»

990₽

Дискотека 90-х и 2000-х в высотке
Дискотека 90-х и 2000-х в высотке

от 2900₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста