Большой бесплатный фест
Лиговский 50 корпус 16
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Бесплатно
Возраст 18+
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Фестивали
Про событие
Большой фест с кучей классных групп — будешь ловить кайфы, угорать на танцполе + неожиданные знакомства у бара. Радовать тебя будут: НормМотив; Ведро с чёрным поносом; и многие другие, следи за анонсами: https://vk.ru/free_fest_ionoteka
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