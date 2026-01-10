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Беременный ТРамвайчик x Daladna

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«Беременный трамвайчик» снова в деле. Юбилейный тур в честь 20 лет «БананаТрэшРэп» — альбома, который научил тебя не бояться быть громким. В компании — Daladna. Эти отвязные рок-н-рольщики ворвутся с премьерой новых треков для будущего альбома. Первым услышишь то, чего ещё никто не знает.

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