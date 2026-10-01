ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Mental Torture, Горгона, Witch Elf и Rene Granz

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«Октябрь — месяц грусти и простуд...» так писал Бродский, но есть чем ему возразить, ведь октябрь — это главный месяц мистицизма, когда на свет появлялись исключительные женщины. Witch Elf и Rene Granze две противоборствующие бестии, выдающиеся дивы темного десятилетия. Девятого октября они окунут тебя в мистерию, разделять и властвовать будут Горгона и Mental Torture, а завершат эту сатурналию DJ сеты от именинниц. Вход: любое пожертвование от 500р

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Дискотека 90-х и 2000-х в высотке
Дискотека 90-х и 2000-х в высотке

от 2900₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

3000₽

Septory
Septory

от 900₽

Shoo
Shoo

1800₽

Нееет, ты что
Нееет, ты что

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста