«Октябрь — месяц грусти и простуд...» так писал Бродский, но есть чем ему возразить, ведь октябрь — это главный месяц мистицизма, когда на свет появлялись исключительные женщины. Witch Elf и Rene Granze две противоборствующие бестии, выдающиеся дивы темного десятилетия. Девятого октября они окунут тебя в мистерию, разделять и властвовать будут Горгона и Mental Torture, а завершат эту сатурналию DJ сеты от именинниц. Вход: любое пожертвование от 500р