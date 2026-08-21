Навалят шума, слэма, драйва и всякого безобразия. Мощная гитарная тусовка в Ионотеке. Грязный гранж, бешеный панк и разрывающий метал: будет просто колоссально. Свободный вход и холодное пивко. Участники: Margo rockdog, Russian Depression, Zамысел, Itera, Zapoteki Dance, Отморозок Че, и другие. Кстати, подать заявку на выступление можно, написав тут: vk.com/ionoffmusik Отличная гитарная музыка: гранж, панк, тяжеляк и даже метал. Свободный вход для всех и отличное настроение. Всегда много групп, максимальная громкость и никакого снобизма.