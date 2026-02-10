Фестиваль живой локальной альтернативной рок-музыки. На сцене: падение дома ашеров — густой тягучий инди-рок для контакта с утерянными моментами прошлого SnakeOut — острый альтернативный рок с тяжёлыми гитарными риффами, высоким вокалом и глубокими нарративами, участники первого фестиваля sillysun — так же звёзды первого фестиваля, эмоциональный альтрок в шугейзных гитарах с ярчайшим женским вокалом сажа — перформанс коллектив в жанре альтернативного готического рока и второй женский вокал на нашем фестивале! Все коллективы представят свой новый материал, уже всеми любимые песни, а также исполнят каверы на легендарные композиции