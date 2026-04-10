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Мистерика

Невротик
Яузская улица, 5

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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Won James Won — полумистический дуэт полистилистов-карбонариев, возвращается на московскую землю. Редкая возможность услышать вживую расплавленные комки фрагментарной смури, щедро удобренные спонтанными выплесками резонирующего абстрактума. На воскресном требище прозвучат неожиданные номера из далекого прошлого и модульные наброски чего-то эдакого… Предварительные ласки для ушей экспертно обеспечит загадочный экзот оккультной электроники, известный в бренном миру как Prince of Dispersia. Вход по донатам.

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