Won James Won — полумистический дуэт полистилистов-карбонариев, возвращается на московскую землю. Редкая возможность услышать вживую расплавленные комки фрагментарной смури, щедро удобренные спонтанными выплесками резонирующего абстрактума. На воскресном требище прозвучат неожиданные номера из далекого прошлого и модульные наброски чего-то эдакого… Предварительные ласки для ушей экспертно обеспечит загадочный экзот оккультной электроники, известный в бренном миру как Prince of Dispersia. Вход по донатам.