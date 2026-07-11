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Панк Осень

Уzдечка, цоколь со стороны ул. Крылова 26, за шлагбаум.

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вот и лето прошло, как пелось в одной из песен. Но даже осенью, панк рок согревает, не смотря на дождь и слякоть. «Панк осень 2026» пройдёт при участии сибирских команд: ONCEDAY БЕZ ФАНАТИZМА АБОРТ МОЗГА (Улан Удэ) Забронировать столик и задать любые вопросы можно в группе клуба ВКонтакте: https://vk.com/uzde4ka_nsk

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