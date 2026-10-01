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  1. Нижний Новгород
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Котобус

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Очередное эмо собрание в Tago Mago. Московские скримо-дельцы Котобус мчат на всех парах на эту незатейливую тусу-джусу! А поддержит весь этот парад грустного рока эмоциональная нижегородская основа: верните рекса. old guard is dead incoil. Вход: с репостом 500 https://vk.ru/wall-203940015_5803 без репоста 700 Оплата на входе Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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