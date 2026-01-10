Истошный крик на грани фола устремится из наушников наружу, чтобы заполнить собой всё пространство. Аскетичное скримо и пост-хардкор, выворачивающий душу наизнанку, надавят на все болевые точки и нервные окончания, а зададут вектор мощные андеграундные деятели из «Нарастания» и «Достаю из-под земли». На раздаче эмоций: Марина, я умираю! Poste Restante Мокрица коллизии