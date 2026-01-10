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Доставание

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Истошный крик на грани фола устремится из наушников наружу, чтобы заполнить собой всё пространство. Аскетичное скримо и пост-хардкор, выворачивающий душу наизнанку, надавят на все болевые точки и нервные окончания, а зададут вектор мощные андеграундные деятели из «Нарастания» и «Достаю из-под земли». На раздаче эмоций: Марина, я умираю! Poste Restante Мокрица коллизии

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