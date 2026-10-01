Продолжение серии вечеринок, чья концепция объединяется психологическими и перформативными актами взаимодействия с посетителем. Тема вечера — феномен девиантности как выбора — сознательное отличие от нормы. Смыслообразующее ядро плодотворной девиантности — самость, обрамлённая сознательностью. Сознательность же куётся чётким и ясным тезисом и диджей-сетом до утра . Лекционная часть: Мурат Сефербеков, практикущий психолог, с лекцией об особенностях мотивационного профиля девиантов и исторический смысл девиантности в искусстве. Денис Тсати, педагог вокала и речи, с лекцией о том, как голос выходит за рамки нормы. За музыкальные девиации отвечают преимущественно панк-группы: ВАМ, Nada!, PATS, вставка и очень секретный, очень специальный гость.