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Вечеринка Саммер Комы и Maria Kon

Синдром
улица Антона Валека, 12

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Завершение:

от 400₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Московская инди-банда Саммер Кома традиционно собирает дружескую вечеринку по случаю своего приезда. За простой афишей спрятан крутой состав — звучат драматичные дрим-поп «мьюты» и арт-поп гостья Maria Kon. Прошлые вечеринки ребят проходили душевно. В этот раз будет не хуже.

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