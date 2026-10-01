Московская инди-банда Саммер Кома традиционно собирает дружескую вечеринку по случаю своего приезда. За простой афишей спрятан крутой состав — звучат драматичные дрим-поп «мьюты» и арт-поп гостья Maria Kon. Прошлые вечеринки ребят проходили душевно. В этот раз будет не хуже.