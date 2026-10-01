Вечеринка Саммер Комы и Maria Kon
улица Антона Валека, 12
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от 400₽ до 900₽
Возраст 18+
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Про событие
Московская инди-банда Саммер Кома традиционно собирает дружескую вечеринку по случаю своего приезда. За простой афишей спрятан крутой состав — звучат драматичные дрим-поп «мьюты» и арт-поп гостья Maria Kon. Прошлые вечеринки ребят проходили душевно. В этот раз будет не хуже.
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