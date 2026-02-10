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Стендап по-южному

Stand-Up Club «Маяковский»
улица имени Калинина, 269

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Это стендап-шоу на котором будут выступать только опытные комики клуба, которые получили известность благодаря своим шуткам в соц.сетях и на YouTube. А также участники таких проектов, как: открытый микрофон ВК, денежный микрофон ВК, Битва за деньги и др. Будет ли смешно? Однозначно. На сцене ты увидишь только смешных и талантливых ребят. Все комики разные, у всех своя и уникальная комедия, шутки, что откликнутся в даже в самом серьезном зрителе. По пт с 20:00

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