Это стендап-шоу на котором будут выступать только опытные комики клуба, которые получили известность благодаря своим шуткам в соц.сетях и на YouTube. А также участники таких проектов, как: открытый микрофон ВК, денежный микрофон ВК, Битва за деньги и др. Будет ли смешно? Однозначно. На сцене ты увидишь только смешных и талантливых ребят. Все комики разные, у всех своя и уникальная комедия, шутки, что откликнутся в даже в самом серьезном зрителе. По пт с 20:00