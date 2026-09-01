Только профессиональные комики, только живая комедия, искренний смех и положительные эмоции. В лайн-апе: — Комики с федралов (да, они светились на ТНТ и не только) — Хэдлайнеры, которые собирают полные залы по всей стране — Авторы с опытом работы на телевидении и в крупных шоу