Краснодар
Краснодар

Афиша необычных ,

карта интересных

и  с творческими людьми
в городе Краснодар

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Арт-пространства

Факультет

Северная улица, 370
Карточка

Tulum

Красная улица, 174/3
Карточка

Vita Nuova: образовательный проект

Северная улица, 279
Карточка

Art.facultet

Северная улица, 370
Карточка

03.community

улица Горького, 117
Карточка

Двор: пространство для мероприятий

улица имени Калинина, 289
Карточка

Есть с кем и куда сходить

В приложении «Кавёр» можно заполнить анкету и найти компанию на мероприятия

Свежие статьи из блога

Карточка

Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Ну что? Девичник? Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности. Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

Карточка

Они нашли любовь в Кавре. Часть 2

Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!

Карточка

«Я не хочу тебя спугнуть»: первые прикосновения

Врач-остеопат о том, как всего одно касание сближает и создаёт атмосферу доверия.

Карточка

Топ-фестивали того самого лета

Лето создано для больших эмоций и яркой жизни. Факт. Мы собрали горячие фесты в городе и за его пределами. Время строить грандиозные планы!

Галереи

Галерея «Арт-небо»

улица Володи Головатого, 313
Карточка

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств

Рашпилевская улица, 32
Карточка

Художественная галерея «Арт-союз»

Октябрьская улица, 51
Карточка

Галерея Ларина

Карточка

Что ещё

Вечеринки
Выставки
Концерты
Мастер-классы
Спектакли
Стендапы

Последние комментарии

Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Достон

31

5 июля 2026, 16:13
Событие: Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Достон

...

5 июля 2026, 02:37
Место: Люди-игры

Южная Женька

Прошла базовый курс актерского мастерства. Было очень интересно! Всё понравилось!

6 января 2026, 20:04
Место: Парк Галицкого

RENAT WORLD

Всё великолепно и прекрасно! одно рекомендую! 😊👍

20 ноября 2025, 21:43
Место: Сеть кинотеатров «Монитор»

Лиля

Хороший кинотеатр, классные премьеры Комфортный вип -зал

26 октября 2025, 22:55
Место: Tulum

Фотограф Валерий

Крутая атмосфера , правда с каждым годом что-то меняется не в лучшую сторону

6 октября 2025, 22:59
Место: Солнечный остров

Фотограф Валерий

В плачевном состоянии парк

3 октября 2025, 00:59
Место: Парк Галицкого

Вероника

Очень поражена тем,что парк постоянно меняется 👍

19 сентября 2025, 16:30
ГлавнаяСобытияСтатьиМеста