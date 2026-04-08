В галерее работает постоянная выставка современных художников. В выставочном пространстве представлены работы русских художников, работающих в области изобразительного искусства, в том числе живописцев, графиков и скульпторов. Миссия галереи – интегрировать искусство в вашу жизнь. Дополнительно вы можете заказать картину, исходя из своих предпочтений или рекомендаций специалистов галереи, а также заказать портрет (классический, поп-арт, карандаш, акварель, карикатура или даже чистый и пронумерованный холст для самостоятельного создания портрета)