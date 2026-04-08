  1. Краснодар
  2. Места
  3. Галереи

Галерея Ларина

Краснодар, Октябрьская улица, 60/1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Галерея Ларина была открыта в 2013 году Татьяной и Михаилом Лариными, коллекционерами, и в настоящее время является одним из ведущих арт-пространств в Краснодаре. Пространство активно сотрудничает со множеством художников и регулярно организовывает экспериментальные выставки, которые собирают множество гостей, включая знаменитых инфлюенсеров и художественных деятелей. Здесь вы можете найти единомышленников, обсудить искусство и просто отлично провести время. Еще одно потрясающее место в вашем списке must-visit! https://larina.gallery/
Карта места...

Ещё галереи в городе Краснодар

Галерея «Арт-небо»

улица Володи Головатого, 313
Карточка

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств

Рашпилевская улица, 32
Карточка

Художественная галерея «Арт-союз»

Октябрьская улица, 51
Карточка

Галерея Ларина

Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста