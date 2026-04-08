Галерея Ларина была открыта в 2013 году Татьяной и Михаилом Лариными, коллекционерами, и в настоящее время является одним из ведущих арт-пространств в Краснодаре. Пространство активно сотрудничает со множеством художников и регулярно организовывает экспериментальные выставки, которые собирают множество гостей, включая знаменитых инфлюенсеров и художественных деятелей. Здесь вы можете найти единомышленников, обсудить искусство и просто отлично провести время. Еще одно потрясающее место в вашем списке must-visit! https://larina.gallery/
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