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Художественная галерея «Арт-союз»

Краснодар, Октябрьская улица, 51

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Галерея является самой старой галереей в городе и области, созданной при Краснодарской краевой общественной организации "Союз художников России". В наше время она не только является местом выставок, но и значительной частью культурной жизни города, приносящей уникальные элементы. За 15 лет с момента основания галерея организовала около 500 выставок, включая путешествия: в музеи, галереи, банки, гостиницы, медицинские центры и другие выставочные площадки региона. "Арт Союз" принимает произведения художников со всей России. В экспозиции постоянно обновляются: живопись, графика, скульптура, керамика, батик, сувениры, арт-объекты, инсталляции, постеры, художественные фотографии, коллекционные исторические и этнографические куклы, выполненные заслуженными художниками России, заслуженными деятелями искусств Кубани, Ставропольского края, Ростовской области, членами Союза художников России. Режим работы пн.-сб. 10:00-18:00 https://artsoyuz.org/
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