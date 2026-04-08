Центр психологии и искусства в Краснодаре. Здесь ты можешь найти то, что удовлетворит твой запрос: актерские авторские курсы, ораторский курс, курс по работе с голосом, терапевтическую группу, психологические тренинги, импровизационные и трансформационные игры, концерты, просмотр и обсуждение кино, вечер открытых мастер-классов, чаепитие и музыкальные вечеринки. В команде проекта профессиональные режиссеры, актеры, художники, психологи и музыканты. Площадка с двумя уютными залами в самом центре города. График работы: ежедневно, 11:00–22:00.