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Люди-игры

Краснодар, Красноармейская улица, 45

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Центр психологии и искусства в Краснодаре. Здесь ты можешь найти то, что удовлетворит твой запрос: актерские авторские курсы, ораторский курс, курс по работе с голосом, терапевтическую группу, психологические тренинги, импровизационные и трансформационные игры, концерты, просмотр и обсуждение кино, вечер открытых мастер-классов, чаепитие и музыкальные вечеринки. В команде проекта профессиональные режиссеры, актеры, художники, психологи и музыканты. Площадка с двумя уютными залами в самом центре города. График работы: ежедневно, 11:00–22:00.
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Комментарии

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Южная Женька
06 января, 20:04

Прошла базовый курс актерского мастерства. Было очень интересно! Всё понравилось!

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