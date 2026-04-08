Кафе-клуб под открытым небом, где по выходным проходят вечеринки, а в будни показывают фильмы и мультики. Интерьер заведения выполнен в африканском стиле/ Для детей есть песочница с игрушками. В большой барной карте тихое и игристое, идеальные для знойного южного лета аперитивы, лонги для неспешного отдыха, сауры, лимонады, чаи, кофе, коктейли и пенное. В меню — бранчи (с 12:00 до 16:00!): фирменная яичница, омлет с крабом и шпинатом, яичница-глазунья, скрэмбл, пашот. Плюс холодные закуски, салаты, летняя версия супа (спойлер: окрошка!) и, как полагается проекту под открытым небом, целое разнообразие блюд на гриле: индейка барбекю, чалагач (свиная вырезка на ребре), шашлыки из курицы и субпродуктов, форель, кукуруза и овощи на гриле. Стритфуд: хот-доги, гамбургеры, фри, сэндвичи, шесть видов пиццы. И десерты: сезонные фрукты и ягоды, мороженое и неправильный чизкейк.