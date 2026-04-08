Творческое объединение - первый клуб читок современной драмы в Краснодаре. После каждой читки - обсуждение. Читка - это новый, самостоятельный жанр современного театрального процесса. Чтение пьесы по ролям - не постановка, а презентация текста. Современная драматургия разнообразна и очень богата - жанрами, темами, героями. Она отражает нашу жизнь и что-то важное может сообщить нам о нас самих. Но чтобы это важное услышать - надо читать. Куратор - Вера Сердечная.