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Аврора читает

Краснодар, Октябрьская улица, 91

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Творческое объединение - первый клуб читок современной драмы в Краснодаре. После каждой читки - обсуждение. Читка - это новый, самостоятельный жанр современного театрального процесса. Чтение пьесы по ролям - не постановка, а презентация текста. Современная драматургия разнообразна и очень богата - жанрами, темами, героями. Она отражает нашу жизнь и что-то важное может сообщить нам о нас самих. Но чтобы это важное услышать - надо читать. Куратор - Вера Сердечная.
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