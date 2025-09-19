Парк Галицкого
парк
Парк знаменит своей архитектурой и ландшафтным дизайном по всей России и за ее пределами. Успешные проекты в сфере паблик-арта здесь столь же удивительны и разнообразны, как и сам парк. Одной из главных особенностей парка является масштабный амфитеатр, который вмещает в себя около 200 человек единовременно. Он приспособлен также и для проведения мероприятий — здесь частенько проходят кинопоказы, концерты и театральные постановки для горожан. График работы: ежедневно, круглосуточно. https://galitskypark.ru/
Карта места...
Всё великолепно и прекрасно! одно рекомендую! 😊👍