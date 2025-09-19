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Парк Галицкого

парк

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Парк знаменит своей архитектурой и ландшафтным дизайном по всей России и за ее пределами. Успешные проекты в сфере паблик-арта здесь столь же удивительны и разнообразны, как и сам парк. Одной из главных особенностей парка является масштабный амфитеатр, который вмещает в себя около 200 человек единовременно. Он приспособлен также и для проведения мероприятий — здесь частенько проходят кинопоказы, концерты и театральные постановки для горожан. График работы: ежедневно, круглосуточно. https://galitskypark.ru/
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Комментарии

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RENAT WORLD
20 ноября 2025, 21:43

Всё великолепно и прекрасно! одно рекомендую! 😊👍

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Вероника
19 сентября 2025, 16:30

Очень поражена тем,что парк постоянно меняется 👍

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