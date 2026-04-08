В саду можно найти ивы, березы, клены, сосны, софоры, ели, дубы, каштаны и многие другие растения. Здесь также обитают белки, павлины, куропатки, лесные голуби и фазаны. Парк занимает территорию около 30 гектаров и является домом для более чем 1200 видов растений. В этом парке нет киосков, игровых автоматов, надоедливых машин – только тенистые аллеи, скамейки для отдыха, великолепные клумбы, велосипедные дорожки. Здесь всегда много спортивной молодежи, мам с колясками, улыбчивых стариков. В парке есть вольер с павлинами, а на деревьях живет множество белок, птиц. В любое время года этот парк прекрасен, и ты с удовольствием еще не раз будешь приезжать сюда погулять по аллейкам. В дендрарии есть искусственный пруд со сказочными лотосами. Часами можно любоваться огромными ярко-розовыми цветками, взметнувшими нежные лепестки над морем воздушных листьев, которые то распластываются по водному зеркалу, то вскидываются высоко над водой. Утром в центре листьев-воронок переливаются серебристые капли росы. Есть вольер с павлинами и фазанами. В самом саду бегают ручные белки, а в соснах живут совы. На территории произрастает более тысячи различных растений, поют птицы. Здесь есть горки, с которых летом можно кататься на велосипедах, а зимой на санках. Осенью же можно побегать в желтой листве по аллее кленов. Сад совсем недавно сделали культурным местом для горожан, там выложены дорожки и установлены скамейки. Расписание: Парк-дендрарий работает Вт–Вс 10:00–16:30 на вход, выход до 18:00, понедельник — выходной. Билеты: взрослый — 300 р., детский — 150 р. Дети до 4 лет посещают парк бесплатно. Ботанический музей работает Вт–Вс 10:00–16:30 на вход, выход до 17:30, понедельник — выходной.