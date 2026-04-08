Ботанический сад им. профессора И. С. Косенко. Это место отлично подходит для прогулок, потому что сад прекрасен в любое время года, ведь в демисезонное время года цветет огромное количество прекрасных цветов- у каждого своя история, а зимой – можно полюбоваться на вечнозеленые хвойные деревья. В саду насчитывается более 1200 видов растительности. А также открыты несколько лабораторий, которые также можно посетить и узнать о цветах намного больше. В 2009 году Ботанический сад отметил свой полувековой юбилей. В честь этого ему присвоено имя профессора и основателя - Ивана Сергеевича Косенко, а также ему возведён памятник. Это прекрасное место, с красивыми ландшафтными видами, на фоне которых можно сделать безумно красивые фотокарточки.