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Конь не валялся: побеждаем прокрастинацию

Онлайн

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Онлайн-комьюнити совместной работы и закрытия давно висящих проектов. Побеждай прокрастинацию вместе с другими: незнакомцы из разных уголков мира объединяются для совместной работы онлайн. Твоя лучшая команда поведенческой активации. Как известно, вместе веселее, интереснее и организованнее. Каждый из участников закроет свои задачи, от написания отчета до разбора зимних вещей — нет маленьких проектов, если они имеют для тебя значение. Встречи проходят каждый вторник с 13:00 до 17:00 по мск (но группа встречается и в рандомное время, график определятся заранее, подробнее после регистрации). И да, регистрация обязательна :)

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Комментарии

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Достон
05 июля, 16:13

31

Аватар
Достон
05 июля, 02:37

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