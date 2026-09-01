Выбор редакции
Комики против записок
улица имени Калинина, 269
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Стендап
Еда
Про событие
Полностью импровизационное шоу, построенное на общении с залом. На сцене три опытных комика клуба будут шутить на темы, предложенные гостями. Перед началом шоу по столам пройдёт администратор и раздаст ручки с листками, чтобы участники написали темы, на которые хотели бы, чтобы комики придумали шутки. Очень атмосферное и интерактивное шоу, идеальная альтернатива походу в это время на красноармейскую. В клубе сможете вкусно покушать и сладко выпить, а также насладиться вечером комедии в окружении комиков. По пт с 22:00 до 23:30
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