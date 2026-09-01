Пожалуйста, стендап (Please, StandUp)
улица имени Калинина, 269
Начало:
Завершение:
590₽
Возраст 16+
Стендап
Про событие
Только опытные комики, по совместительству резиденты клуба, будут рассказывать свои лучше шутки, чтобы максимально зарядить тебя позитивом перед выходными. На сцене будут комики, у которых миллионы просмотры в социальных сетях и тысячи просмотров на различных видеохостингах.
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