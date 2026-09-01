Комики клуба сойдутся в ожесточенной юмористической схватке за звание самого смешного комика этой недели, и самый хихикный получит 10.000 рублей, и всего лишь, за один вечер. Как выявить самого смешного? С помощью тебя! За кого зал по итогам вечера больше аплодировал, тот и будет достоин выигрыша.