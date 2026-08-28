Ты одинок и хочешь с кем-то познакомиться? Дайвинчик, мамба и всё в таком духе — это ненадежно, а вот Ваня Романчев — это надежно, надежно как швейцарские часы. В этот вечер Ваня будет искать свободные сердца, которые ищут свою вторую половинку, и стараться соединить как можно больше сердец. Ты одинок? Приходи, и возможно, перестанешь таковым быть. Хочешь посмотреть, как сердца будут соединяться? Тоже приходи, маленький негодник. Разумеется, всё будет с юмором и иронией, какая полагается стендап-мероприятию.