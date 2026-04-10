Только представь, ты исполняешь любимые треки в компании друзей под аккомпанемент настоящего оркестра. Главные русские караоке-хиты в исполнении оркестра, в новой программе Sinteza Orchestra, где каждый зритель становится её участником. Границы между залом и сценой стираются, когда живая музыка объединяет всех. Почувствуй себя частью чего-то большего вместе с Sinteza Orchestra.