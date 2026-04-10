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Про событие
Только представь, ты исполняешь любимые треки в компании друзей под аккомпанемент настоящего оркестра. Главные русские караоке-хиты в исполнении оркестра, в новой программе Sinteza Orchestra, где каждый зритель становится её участником. Границы между залом и сценой стираются, когда живая музыка объединяет всех. Почувствуй себя частью чего-то большего вместе с Sinteza Orchestra.
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