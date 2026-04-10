ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Краснодар
  2. События

Караоке с оркестром

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Только представь, ты исполняешь любимые треки в компании друзей под аккомпанемент настоящего оркестра. Главные русские караоке-хиты в исполнении оркестра, в новой программе Sinteza Orchestra, где каждый зритель становится её участником. Границы между залом и сценой стираются, когда живая музыка объединяет всех. Почувствуй себя частью чего-то большего вместе с Sinteza Orchestra.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Комики против записок
Выбор редакции
Комики против записок

300₽

Битва комиков
Битва комиков

600₽

Мировые саундтреки при свечах
Мировые саундтреки при свечах

от 1900₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста