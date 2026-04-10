Bumble Beezy
улица Чапаева, 94
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Завершение:
от 2000₽ до 10000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Первый большой тур Bumble Beezy за 7 лет. Уже этой осенью артист отправляется в тур «The Cor» — с новыми треками, фирменным флоу и безумной энергетикой. Один из самых техничных МС раздаст лютого лайва, который ты так ждал. Один из самых ярких МС на сцене возвращается, чтобы вновь доказать, почему его лайвы невозможно забыть.
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