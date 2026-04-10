ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Мировые саундтреки при свечах

Филармония им. Г.Ф. Пономаренко, Красная улица, 55

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 2600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Мультимедийное симфоническое шоу, где собраны лучшие мелодии из самых популярных культовых фильмов всего мира. Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвитц, Рамин Джавади, Эндрю Лоид Уэббер – всё это имена современных классиков, которые создают главные саундтреки XX и XXI вв. Их музыка — не просто сопровождение фильмов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передаёт все переживания героев экрана и запоминается навсегда, а романтическую атмосферу будут создавать зажжённые свечи в окружении которых симфонический оркестр продемонстрирует тебе свою виртуозность и подарит незабываемые эмоции.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Караоке с оркестром
Выбор редакции
Караоке с оркестром

от 2500₽

Гансэлло
Гансэлло

от 1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Гудтаймс
Гудтаймс

от 2000₽

Комната Культуры
Комната Культуры

от 3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста