Тебя ждут главные музыкальные темы из легендарных зарубежных и отечественных кинохитов: Гарри Поттер, Один Дома, Холодное сердце, Попурри из фильмов Леонида Гайдая, Пираты Карибского моря, Начало, Щелкунчик, Властелин колец, Игра престолов, Титаник, Король лев, Гладиатор, Миссия невыполнима, Интерстеллар, Очень странные дела, Дюна и других в живом исполнении настоящего симфонического оркестра. Битва саундтреков — это погружение в особую атмосферу каждого киношедевра.