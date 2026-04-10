Концерт Мировые саундтреки при свечах-The Best в исполнении АСО-оркестра (ACO-Avatar Cinematic Orchestra ) — Это мультимедийное симфоническое шоу, где собраны лучшие мелодии из самых популярных культовых фильмов всего мира. Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвитц, Рамин Джавади, Эндрю Лоид Уэббер – всё это имена современных классиков, которые создают главные саундтреки XX и XXI вв. Их музыка — не просто сопровождение фильмов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передаёт все переживания героев экрана и запоминается навсегда, а романтическую атмосферу будут создавать зажженные свечи в окружении которых симфонический оркестр продемонстрирует тебе свою виртуозность и подарит незабываемые эмоции.