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Septory

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ударная волна дэт-метал скоро накроет Краснодар. Петербургская группа Septory отправляется в большой тур по России, чтобы представить свою новую работу Dawn No More, наполненную атмосферой постапокалипсиса. Тебя ждет техничный, бескомпромиссный, яростный и маскулинный метал для тех, кто не побоится мощи этого напора. В этом году исполняется 20 лет с момента основания Septory. Без сюрпризов и возвращения к уже полюбившимся трекам также не обойдется.

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