Отправляйся в путешествие по миру музыки Гансэлло на большом концерте, где царит по-настоящему тёплая и дружеская обстановка. В 2026 году, первому альбому «От и до» исполняется 10 лет. Тебя ждёт путешествие по саундтрекам через годы: от легендарных хитов, ставших частью твоей личной истории, до нового материала, который ты услышишь вживую одними из первых. Это идеальный вечер, чтобы встретиться с любимыми песнями и получить заряд вдохновения.