Гансэлло
улица Максима Горького, 104
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от 1500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Отправляйся в путешествие по миру музыки Гансэлло на большом концерте, где царит по-настоящему тёплая и дружеская обстановка. В 2026 году, первому альбому «От и до» исполняется 10 лет. Тебя ждёт путешествие по саундтрекам через годы: от легендарных хитов, ставших частью твоей личной истории, до нового материала, который ты услышишь вживую одними из первых. Это идеальный вечер, чтобы встретиться с любимыми песнями и получить заряд вдохновения.
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