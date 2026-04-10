Мощные динамики, прожекторы, которые словно живые существа прочерчивают пространство яркими лучами, а из дымовых пушек поднимаются таинственные клубы. И вот – тишина. Зал замирает в предвкушении. Музыканты играют любимые композиции в симфонической и рок обработке: Queen, Linkin park, Nirvana, Led Zeppelin, Depeche Mode, Kiss, Bon Jovi, Rammstein, AC/DC, Metallica, Aerosmith, Muse, Ozzy Osbourne. Произведения Российских Рок-групп в симфонической обработке: Ария, КиШ, Кино, Алиса, Звери, Мумий тролль, Ленинград Сектор Газа и др. Классические произведения великих композиторов в рок обработке: Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Antonio Lucio Vivaldi,Ludwig van Beethoven, Пётр Ильич Чайковский и т.д. В программе возможны изменения.